Сигнал тревоги более 170 раз прозвучал в частях ЗВО в 2016 году

Санкт-Петербург, 22 декабря. В частях Западного военного округа было проведено более 170 внезапных проверок боеготовности.

Внезапные проверки проводились в сухопутных и летных частях Западного военного округа, командование оценивало уровень готовности всего личного состава оперативно отреагировать на внезапную атаку диверсионных групп или общую тревогу, при которой подразделения стратегического назначения должны привести вверенное вооружение в состояние готовности «номер один». Также на учениях отрабатывалось взаимодействие различных подразделений при выполнении общей боевой задачи. В проверках задействовали порядка 40 тысяч военнослужащих, около 200 вертолетов и самолетов и почти 3 тысячи единиц боевой техники.