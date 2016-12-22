Эвакуация жителей Алеппо, Фуа и Кефрайя вышла на финишную прямую

Женева, 22 декабря. Сложная, многоэтапная эвакуация из восточного Алеппо, Фуа и Кефрайя вступила в финальную стадию, эвакуированы более 35 тысяч человек, заявил журналистам помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

«Очень большая, сложная и комплексная эвакуация из восточного Алеппо и двух деревень Фуа и Кефрайя вошла в завершающую стадию сегодня», — сказал Эгеланн.

Согласно данным на утро четверга, около порядка 35 тысяч человек покинули восточную часть Алеппо, их вывезли более чем 200 автобусов. 750 машин и грузовиков покинуло ту часть, за которой шло наблюдение ООН.

Эгеланн поблагодарил МККК, Сирийский арабский Красный Полумесяц и сотрудников ООН и 32 неправительственных организации, работавшие в рамках эвакуации вместе с ООН в Идлибе и в пригороде Алеппо.