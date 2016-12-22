Турецкая армия уничтожила 160 боевиков ИГ на севере Сирии

Анкара, 22 декабря. За прошедшие сутки турецкие военные уничтожили 160 боевиков ИГ в ходе операции «Щит Евфрата» возле города Эль-Баб на севере Сирии, сообщил Генштаб.

Турецкая армия за минувшие сутки нанесла 228 ударов из артиллерийских орудий по позициям ИГ (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в РФ), включая линию обороны, арсенал и штабы боевиков. Согласно сообщению турецкого Генштаба, у Эль-Баба за день были ликвидированы 93 террориста.

Самолеты ВВС Турции уничтожили 67 боевиков ИГИЛ. Турецкая сторона также понесла потери — убиты двое военных и пять бойцов сирийской оппозиции. Как сообщала Газета.Ru ранее, операция «Щит Евфрата» стартовала в Сирии с 24 августа.