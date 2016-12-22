Донбасс: миссия ОБСЕ заявила о резком увеличении количества обстрелов

Киев, 22 декабря. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе фиксируют увеличение случаев нарушений режима тишины на 75%, заявил первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Хуг заявил об эскалации конфликта в Донбассе. Доказательством этому стал рост нарушений режима тишины на прошлой неделе.

«На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 75-процентный рост числа нарушений режима прекращения огня по сравнению с прошлой неделей», — заявил представитель ОБСЕ.

Он отметил, что стороны конфликта почти на 300% чаще стали использовать запрещенное минскими соглашениями вооружение.

«На прошлой неделе наши наблюдатели зафиксировали 985 выстрелов из тяжелой техники: гаубицы, танки, артиллерийские установки, системы залпового огня, на прошлой неделе их было 242», — подчеркнул Хуг.

Читайте также: Новости Новороссии: дети Донецка получат подарки от РФ, ВСУ возобновили огонь по Дебальцево