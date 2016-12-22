Адвокат Карауловой обжаловал вынесенный ей приговор

Москва, 22 декабря. Суд признал Александру Иванову, более известной как Варвара Караулова, виновной в попытке примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», а также назначил ей 4 года и 6 месяцев, которые она проведет в колонии общего режима. В свою очередь, защитник осужденной Сергей Бадамшин уже обжаловал вынесенный приговор суда. По его словам, приговор суда является чрезмерно жестоким.

«Мы уже подали краткую апелляционную жалобу, а после изучения приговора подадим полную», — подчеркнул он.

Ранее юридический защитник осужденной Илья Новиков заявил о намерении обжаловать вынесенный приговор до конца 2016 года.

«Варваре Карауловой дали 4,5 года из пяти возможных, — написал адвокат в своем twitter. — До нового года мы подадим апелляцию».

Варваре Карауловой дали 4,5 лет из 5 возможных. До нового года мы подадим апелляцию. — Ilya Novikov (@vertiporokh) December 22, 2016

Ранее судья объявил, что Калаулова решила принять участие в деятельности боевиков, так как была сторонницей радикальных исламских взглядов.

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