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Омбудсмен ДНР рассказала, как Украина затягивает процесс передачи пленных
Новороссия

Омбудсмен ДНР рассказала, как Украина затягивает процесс передачи пленных

Сегодня 16:50
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Украина не хочет передавать ДНР 15 пленных

Донецк, 22 декабря. Украинская сторона затягивает процесс передачи представителям Донецкой народной республики 15 пленных. Об этом в четверг заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

По словам омбудсмена, Киев ссылается на некие «технические причины». Однако Донецкая народная республики идет навстречу Украине, передавая украинских силовиков.

Напомним, ранее народный депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко указала на то, что процесс обмена пленных якобы может быть возобновлен перед новогодними праздниками.

Читайте по теме: Донбасс: ДНР сообщает о подвижках в вопросе обмена пленными

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Василий Съедин
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