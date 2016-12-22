МиГ-23 разбился в Ливии

Триполи, 22 декабря. Многоцелевой истребитель МиГ-23 разбился на юге столицы Ливии Триполи. Инцидент произошел недалеко от города Тархуна. Согласно предварительным данным, истребитель вылетел из аэропорта Митига

Судьба пилота неизвестна. Остается также неясным, что стало причиной крушения воздушного судна, пишут СМИ.

Напомним, что накануне в Казахстане разбился истребитель ВВС Казахстана Су-27, который совершал тренировочный полет. Пилот принял все усилия, чтобы отвести теряющий высоту самолет подальше от населенного пункта, после чего катапультировался. Причина крушения неизвестна.