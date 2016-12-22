Британские нанотехнологи слепили снеговика тоньше человеческого волоса

Лондон, 22 декабря. Британские нанотехнологи представили новое изобретение — самого маленького в мире снеговика. Фигурка ростом всего три микрона (примерно в 25 раз меньше толщины человеческого волоса). Разглядеть снеговика можно только в электронный микроскоп.

Этот снеговик особенный, он был изготовлен из сферических частиц диоксида кремния, которые были поставлены друг на друга при помощи электронно-лучевой томографии. Сфокусированный ионный пучок помог наградить снеговика глазами и улыбкой, нос и руки были изготовлены из платины, сообщает «Индикатор».

Ранее в Национальной физической лаборатории (Великобритания) был создан снеговик высотой в десять микрон.