Турецкая армия потеряла 16 военнослужащих за сутки в боях с ИГ в Сирии

Анкара, 22 декабря. За минувшие сутки число турецких военнослужащих, погибших в ходе операции «Щит Евфрата» увеличилось до 16, еще 33 военных ранены. Об этом заявил министр обороны Турции Фикри Ышык.

Стоит отметить, что накануне в Минобороны Турции сообщали о 14 погибших и 33 раненых военнослужащих в ходе операции по освобождению сирийского города Эль-Баб от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

«К сожалению, скончались два наших раненых товарища, число погибших возросло до 16. Трое раненых находятся в критическом состоянии», — сказал Ышык.

Также министр добавил, что с начала операции «Щит Евфрата» турецкие военные освободили две тысячи квадратных километров на севере Сирии, уничтожив более 1000 террористов.