Взыскатели долгов в РФ нашли способ обойти антиколлекторский закон

Москва, 22 декабря. Взыскатели уже начали инструктировать банки, как обойти строгие положения антиколлекторского закона, который вступит в силу в начале 2017 года.

Как сообщает газета «Известия», Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств создала рекомендации для кредитных и микрофинансовых организаций для корректировки договоров кредитования и займа. «Обновленные» договоры позволят обойти требования данного закона.

В первую очередь банкам рекомендуют заранее подписать дополнительные соглашения с клиентами, что развяжет коллекторами руки в общении с должниками. Люди могут отказаться подписать данные соглашения, однако в таком случае они рискуют не получить кредит.

Как сообщала НСН, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о наделении Минюста полномочиями по регулированию деятельности органов взыскания и ведению их реестра.