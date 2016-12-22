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Взыскатели долгов в РФ нашли способ обойти антиколлекторский закон
Общество

Взыскатели долгов в РФ нашли способ обойти антиколлекторский закон

Сегодня 16:21
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Взыскатели долгов в РФ нашли способ обойти антиколлекторский закон

Москва, 22 декабря. Взыскатели уже начали инструктировать банки, как обойти строгие положения антиколлекторского закона, который вступит в силу в начале 2017 года. 

Как сообщает газета «Известия», Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств создала рекомендации для кредитных и микрофинансовых организаций для корректировки договоров кредитования и займа. «Обновленные» договоры позволят обойти требования данного закона.

В первую очередь банкам рекомендуют заранее подписать дополнительные соглашения с клиентами, что развяжет коллекторами руки в общении с должниками. Люди могут отказаться подписать данные соглашения, однако в таком случае они рискуют не получить кредит.

Как сообщала НСН, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о наделении Минюста полномочиями по регулированию деятельности органов взыскания и ведению их реестра. 

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Ксения Тасманова
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