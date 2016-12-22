Командующий Черноморским флотом рассказал о миссии ВМФ РФ в Сирии

Севастополь, 22 декабря. Командующий Черноморским флотом Александр Витко подвел итоги года, отметив, что 2016 для ЧФ был очень напряженным.

Корабли Черноморского флота в 2016 году выполняли ряд задач в Средиземном, Черном и Азовском морях. Об этом заявил командующий ЧФ Александр Витко. «Наплаванность кораблей в два раза выше, чем было запланировано», — добавил адмирал. Витко также напомнил, что в составе группировки ВМФ РФ в Средиземном море фрегат «Адмирал Григорович» и МРК «Зеленый Дол» и «Серпухов» наносили удары по террористам в САР. Как сообщала ранее Газета.Ru, «Адмирал Григорович» выполнял у берегов Сирии боевые задачи в течение полутора месяцев.