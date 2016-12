Данные последних опросов показывают, что 71% жителей США считают, что Россия не взламывала сервер Демократический партии, несмотря на жалобы Барака Обамы и ряда высокопоставленных чиновников на русских хакеров, которые обошли систему безопасности. Материал A massive 71 per cent of Americans believe Russia did not hack DNC, poll finds британского издания Express представляет Федеральное агентство новостей.

Опрос, в котором участвовали как республиканцы, так и демократы, показал, что большинство американцев верят заявлениям Владимира Путина о невиновности России. Свою лепту внес и новый президент Дональд Трамп, который также отрицал вмешательство России в американские выборы — кажется, такая позиция даже не отразилась на его популярности в стране. Ему в противовес выступили эксперты по киберразведке, сотрудничающие с ЦРУ и обвинившие во взломе серверов Москву.

Агентства Politico и Morning Consult опросили 2000 американцев и 44% выразили мнение, что Россия никак не повлияла на выборы. При этом 25% опрошенных не были в этом уверены. При этом 50% демократов кажется, что Путин повлиял на выборы, и только 14% республиканцев верят заявлениям о российском взломе.

В итогах исследования говорится о росте недоверия к СМИ и разведывательному сообществу. Опрошенные считают, что чиновники, поддерживавшие лживые заявления Буша-младшего о том, что у Ирака есть оружие массового уничтожения, — те же люди, которые теперь распространяют ложь о недавних выборах и которые сделали возможной шокирующую победу Трампа.

Свое последнее публичное заявление о поддержке России 70-летний миллиардер сделал в минувший понедельник, когда написал в Twitter: «Очень трудно определить, кто совершил взлом, если только вы не поймали «хакеров» на месте преступления».

В американской службе кибербезопасности отреагировали незамедлительно: мол, эксперты зарегистрировали российский взлом сервера еще в апреле, что помогло быстро отследить следы другого взлома в июле. Дмитрий Альперович, соучредитель компании Crowdstrike, тогда заявил, что его ребята чуть ли не поймали злоумышленников с поличным. Тогда эксперты Crowdstrike могли наблюдать за действиями хакеров прямо во время взлома. По словам Альперовича, они сразу же поделились результатами с ФБР.

В самом ФБР, кажется, не согласны с утверждениями ЦРУ, что Москва поддерживала Трампа на выборах, но там безусловно согласны с тем фактом, что именно русские хакеры взломали сервер и выкачали нужную информацию.