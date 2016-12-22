Минобороны РФ предоставило семьям военных два новых дома в Москве

Москва, 22 декабря. Сегодня в Москве состоялась торжественная церемония заселения военнослужащих и их семей в высотные дома нового микрорайона.

Сегодня ключи от новых квартир получили 20 семей военнослужащих. Две высотки рассчитаны на 1200 семей, в свои квартиры они заселятся в ближайшее время. Новоселами стали военнослужащие, уволенные в запас, которые решили жить в столице. Новые дома сданы в эксплуатацию, оборудованные сантехникой и кухонными плитами. Микрорайон содержит всю необходимую инфраструктуру с магазинами, школой и двумя детскими садами. В целом микрорайон на улице Синявинской состоит из 11 высотных домов на более чем 4,5 тысячи квартир.