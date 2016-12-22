Агент защитника Макшо рассказал о планах «Зенита» на футболиста

Санкт-Петербург, 22 декабря. Защитник футбольного клуба «Норшелланд» Андреас Макшо действительно попал в сферу интересов петербургского «Зенита». Об этом сообщил агент футболиста Антони Александракис.

По словам представителя датчанина, действительно, руководство сине-бело-голубых проявляет интерес к Андреасу Макшо, однако пока только наблюдает за ним. Предметных переговоров на данный момент не было. 22-летний футболист является капитаном «Нордшелланда», он обладает хорошей скоростью и может отдать пас. Кроме того, по словам агента, датчанин очень хочет играть в России, пишет газета «Спорт день за днем».

Макшо является воспитанником «Нордшелланда», его дебют за основу состоялся четыре года назад. В нынешнем сезоне на счету Андреаса 20 матчей в чемпионате Дании и Кубке страны, его соглашение с клубом рассчитано до 2019 года.