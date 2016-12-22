Ученые выяснили, почему люди выбрали секс для размножения

Стерлинг (Шотландия), 22 декабря. Секс позволяет не только продолжить свой род, но и защитить организм от паразитов. К такому выводу пришли ученые из Стерлингского университета в Шотландии, которые наблюдали за размножением рачков-дафний.

Эти существа способны размножаться как половым, так и бесполым (клональным) путем. Однако потомство рачков, которые родились путем полового размножения, оказались более устойчивы к паразитам и микробам.

Отметим, что это не первое открытие ученых в области полового размножения. Ранее сообщалось об исследовании канадских ученых, которые выяснили, что женщина получает от секса гораздо более сильные ощущения, чем мужчина.