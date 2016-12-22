Среди чужих: как русские Смешарики уживаются в США с Симпсонами и Гриффинами

Популярные в России полнометражные мультфильмы про Смешариков в следующем году выйдут в английском дубляже для США. Права на показ фильмов «Смешарики. Начало» и «Легенда о золотом драконе» выкупила американская компания Shout Factory. Создатели анимационного хита рассказали Федеральному агентству новостей, как русским персонажам Крошу, Нюше, Ежику и другим придется соперничать с американскими Симпсонами, Гриффинами и героями South Park.

Стандартный жизненный цикл сериального анимационного проекта не превышает 15 лет, рассказывает режиссер «Смешариков» Денис Чернов, но персонажи, придуманные петербургскими аниматорами, живут уже 14 лет и уходить с экранов не собираются.

«Смешарики» известны и давно любимы не только в России: русский анимационный сериал переведен на более чем 60 языков мира. «Они все взяты из нашей памяти, а не придуманы, — говорит Денис Чернов. — У них есть архетипичные черты характера, которые передают зрителю ощущение — «где-то я с ними встречался». Кто-то напоминает вам соседа по лестничной площадке, продавщицу в мясном отделе или ворчливого учителя математики в третьем классе».

В дубляже русские герои неизбежно меняют стиль общения, чтобы их образы завоевали сердца и иностранных зрителей. Русскоязычные сценарии и смысл многих наших серий иногда оказываются слишком сложными для американского и европейского зрителя, говорят авторы проекта. Безобидные для наших глаз и ушей сцены часто встречают яростное сопротивление «с той стороны». Например, серия «Черный ловелас» на американские экраны не попала: молодая героиня с подростковыми фантазиями испугала осторожных прокатчиков (хотя более чем сомнительные серии легендарного South Park без проблем транслируются на телеканалах Соединенных Штатов).

Русские «Смешарики» вводят американцев в ступор: в их анимационном мире царит жесткое позиционирование, система рейтингов, каждый фильм должен быть на своем месте, под свою аудиторию, и что делать с мультивозрастными героями нашей анимационной сказки — иностранцам непонятно. «Они не знают, на какую полку нас положить, — смеется Денис Чернов. — Сюда не лезете, отсюда сваливаетесь… Поэтому постоянно хотят от нас что-нибудь отрезать».

В версии для США сценаристам пришлось серьезно поработать, чтобы адаптировать русские шутки под англоязычное ухо. Помимо того, что было необходимо перевести историю, пришлось еще попадать в произношение, создавать иллюзию, будто фильм и создавался на английском. Песню «Ягода-малинка» заменили понятным американцам кантри, фразочкам «Елки и волки», «Укуси меня пчела» искали понятную замену. Реплика «Кто-то напился и скосил мою траву» чуть было не погубила весь фильм о золотом драконе: из-за нее картине грозил другой рейтинг, и текст изменили на: «Кто-то лунатил и помял мою траву». Дублированная версия двух полнометражных «Смешариков» компании Shout Factory уже очень понравилась, в США и Канаде мультфильмы выйдут весной 2017 года.

«Надо понимать, что американская анимация — это уровень, на который надо равняться. Там все корни анимации, и там колоссальное количество контента, который каждый год выпускают студии и телеканалы. В условиях этой дичайшей конкуренции добиться того, чтобы тебя хотя бы заметили в этом безбрежном мире, — уже большой прорыв, учитывая, что в 90-е годы в Питере не существовало анимации вообще», — говорит Денис Чернов.

Диана Юринова, специалист по международному развитию группы компаний «Рики», которые занимаются в том числе и «Смешариками», рассказывает, что политика и санкции на мультфильмы никак не влияют — межгосударственные отношения и международные скандалы на коммерческих отношениях мультипликаторов не сказываются.

«Интереснее культурные разногласия. Например, на Ближнем Востоке нашей свинье Нюше рисуют заглушку на пятачок, потому что нельзя показывать свиней, — рассказывает она. — В одном из фильмов у нас был эпизодический персонаж — продавщица в платье с открытыми плечами, так ей прокатчики дорисовывали черный квадрат, чтобы закрыть тело».

В ближайшее время русские аниматоры будут продвигать себя на международном рынке более агрессивно и изначально создавать сериалы для проката сразу на английском языке, чтобы не тратить время и силы на адаптацию. В планах — стать лидерами на мультипликационном зарубежном рынке. Кстати, в иностранной версии «Смешарики» переводятся как Kikoriki. В наступающем году российский зритель помимо новых серий увидит третий полнометражный фильм «Дежа вю», в котором все герои окажутся разбросанными по разным историческим эпохам и будут переживать каждый свои приключения.