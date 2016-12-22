Самолеты НАТО и США следили за Калининградской областью и Крымом

Москва, 22 декабря. Самолеты ВВС Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса (НАТО) в четверг провели разведку у границ Калининградской области и Крымского полуострова. Об этом свидетельствуют данные сайтов, отслеживающих действия военной авиации.

Согласно предварительной информации, американский самолет Boeing RC-135W вылетел с авиабазы «Милденхолл» в Великобритании и функционировал вблизи Калининградской области. Кроме того, прилетевший с базы НАТО в Гайленкирхене Boeing E-3A был замечен в районе побережья Румынии.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что авиация Швеции, НАТО и США собирала разведданные вблизи границ РФ.

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