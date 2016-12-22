Караулову приговорили к 4,5 годам колонии за попытку сбежать в ИГИЛ

Москва, 22 декабря. Бывшую студентку МГУ Варвару Караулову (ныне Александру Иванову) сегодня приговорили к 4,5 годам колонии общего режима за попытку примкнуть к террористам «Исламского государства» (организация запрещена в РФ).

Приговор Московского окружного военного суда пока не вступил в законную силу, его могут обжаловать в течение 10 дней.

Ранее судья объявил, что Калаулова решила принять участие в деятельности боевиков, так как была сторонницей радикальных исламских взглядов. Отметим, что прокуратура требовала для осужденной пяти годов тюремного заключения и выплаты штрафа размером 150 тыс. рублей. Адвокат девушки настаивал при этом на ее оправдании.