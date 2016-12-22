Экс-заместитель Улюкаева назначен вице-премьером Крыма

Москва, 22 декабря. Бывший замминистра экономического развития РФ Павел Королев назначен заместителем председателя Совета министров Крыма.

На новом посту он будет курировать работу крымского подразделения Росреестра, а также займется вопросами земельных и имущественных отношений.

Королев выразил благодарность за возможность работать в Крыму и надежду на плодотворную работу, сообщают «Аргументы и факты».

Кандидатуру Королева внес глава республики Сергей Аксенов. В свою очередь, бывший депутат Верховной рады Олег Царев считает, что появление в правительстве Крыма федерального чиновника ускорит его работу, передает НСН.