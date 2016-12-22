Суд Москвы оштрафовал экс-главу Роспечати Миронова за призывы к экстремизму

Москва, 22 декабря. Столичный Басманный суд оштрафовал экс-главу Роспечати Бориса Миронова на 100 тыс. рублей, признав его виновным в призывах к экстремизму.

Басманный суд Москвы признал бывшего главу Роспечати Бориса Миронова виновным по статье 280 УК РФ о призывах к экстремизму. В отношении Миронова назначен штраф на сотню тысяч рублей, хотя сторона гособвинения настаивала на взыскании большей суммы. Отметим, что сам подсудимый настаивал на своей невиновности. Известно, что ранее Миронов призывал в некоторых публикациях к насильственным действиям в отношении евреев.