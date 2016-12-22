Путин призвал Шойгу не расслабляться: ближайшие четыре года изменят баланс сил в мире

Сейчас Россия сильнее любого потенциального агрессора, тем не менее расслабляться нашим военным не стоит. С таким призывом президент РФ Владимир Путин выступил сегодня на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны.

«Хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы просто позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может быстро измениться», — подчеркнул президент.

Основные перспективы и задачи российской программы перевооружения на ближайшие годы Федеральное агентство новостей обсудило с Алексеем Леонковым, военным аналитиком, одним из руководителей журнала «Арсенал Отечества».

«Есть два направления обновления вооруженных сил России. Первое — это модернизация существующих образцов техники и вооружения, тех, чьи боевые характеристики в принципе могут быть улучшены. Второе — поставка в войска техники нового образца. Обе этих программы идут параллельно. Сейчас вооруженные силы получили уже порядка 70% необходимой боевой техники — как модернизированной, так и абсолютно новой. Данный процесс не может быть остановлен по одной простой причине: есть еще много образцов, которые сейчас находятся на стадии завершения госиспытаний, после чего они должны поступить в распоряжение военных», — отмечает эксперт.

России нельзя останавливаться и потому, что новоизбранный президент США Дональд Трамп, как мы знаем, вполне четко обозначил программу своих действий на ближайшие четыре года. Одним из краеугольных ее камней является приведение армии США в полный порядок. Особенно в новой стратегии отмечается необходимость увеличения боевой мощи американского военного флота. «Он говорил о 350 единицах техники — различных кораблях и подводных лодках — которые должны поступить в распоряжение флота США. Понятно, что это обновление американских вооруженных сил повлечет за собой и модернизацию армий союзников США, стран-участниц НАТО. Баланс сил в мире — в том числе и баланс сил по тем образцам вооружения, по которым мы опережаем страны НАТО — вскоре изменится», — поясняет Леонков.

Тем не менее можно надеяться, что при Трампе отношения между США и РФ станут менее напряженными, полагает эксперт. Собственно, не просто так в одной из своих речей он говорил о том, что Россия больше не является для Америки врагом номер один. «Мы должны воспользоваться этой паузой, чтобы в более спокойной обстановке закончить свою программу перевооружения», — считает Леонков.

Мы можем быть уверены, что Россия в безопасности, только когда завершится обновление российских вооруженных сил в 2020 году. Баланс сил между Москвой и НАТО по всем основным направлениям — прежде всего по ядерной триаде — должен сохраняться.