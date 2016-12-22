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Боевики ИГ «воскресили» главаря Аш-Шишани ради атаки на Пальмиру
Политика

Боевики ИГ «воскресили» главаря Аш-Шишани ради атаки на Пальмиру

Сегодня 16:01
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Боевики ИГ «воскресили» главаря Аш-Шишани ради атаки на Пальмиру

Пальмира (Сирия), 22 декабря. Главарь ИГ Аш-Шишани, о смерти которого боевики сами объявили в июле, судя по обнародованным экстремистами фото, совсем не умер, а повел боевиков в атаку на Пальмиру.

На фото «министр войны» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) едет на пикапе с другими боевиками. По некоторым сведениям, наступлением ИГ на Пальмиру руководил именно он. Отметим, что ранее, сообщив о смерти Аш-Шишани, террористы, тем не менее, не назначили преемника на его пост. Как сообщала ранее Газета.Ru, родственники боевика тоже не подтвердили его гибель.

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Таисия Григорьева
#сирия
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