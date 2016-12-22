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Уголовник в Петербурге два года насиловал маленького сына
Происшествия

Уголовник в Петербурге два года насиловал маленького сына

Сегодня 15:45
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Уголовник в Петербурге два года насиловал маленького сына

Санкт-Петербург, 22 декабря. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, который подозревается в изнасиловании собственного сына. По версии следствия, ранее судимый мужчина развращал мальчика в течение двух лет.

Как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера, неоднократно совершаемых в отношении ребенка 2001 года рождения. Предположительно, в квартире дома на проспекте Народного Ополчения отец издевался над своим ребенком в извращенной форме с 1 сентября 2009 года по 17 марта 2011 года.

В 2014 году мужчину приговорили к 13 годам заключения за другие преступления сексуального характера. Планируется, что подозреваемого этапируют в Северную столицу для предъявления обвинения.

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Ксения Тасманова
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Сирия новости 22 декабря 2016 16.30: ССА обстреляли жилые кварталы Алеппо, в ходе теракта ИГИЛ в Ираке погибли 25 человек
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