Путин пообещал сохранить высокий уровень социальных гарантий для военнослужащих

Москва. 22 декабря. Повышение социального обеспечения военнослужащих является важным направлением в военном строительстве. Об этом в четверг заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Забота о личном составе, укрепление социальных гарантий солдат и офицеров — это важный вклад в воспитание молодого поколения защитников Родины, залог престижа воинской службы и авторитета людей в погонах», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Владимирович Путин указал на то, что ситуация с доходами в стране начнет постепенно выравниваться.

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