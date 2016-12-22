Захарченко призвал защитить «кровь Донбасса» от посягательств Киева

Донецк, 22 декабря. Энергетики ДНР совершают подвиг, работая в Донбассе в условиях войны, заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Захарченко обратился к энергетикам ДНР, поблагодарив за работу в непростых условиях — под регулярными обстрелами ВСУ. Их труд он сравнил с подвигом.

«В военных условиях ваш труд – это настоящий подвиг, — заметил глава ДНР. — Вы – герои, и это не праздничное определение, а звание, заслуженное буднями».

Он отметил, что сохранить энергетическую отрасль республики во время войны — это стратегическая задача.

«Ведь энергия – это кровь промышленности, основного богатства Донбасса, — констатировал Захарченко. — Убежден, что с такими надежными людьми, как вы, все задуманное воплотится в жизнь».

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