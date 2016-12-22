Освобожденный от террористов Алеппо столкнулся с новым вызовом

Дамаск, 22 декабря. Губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб сообщил, что одной из основных задач администрации провинции является возвращение жителей в город Алеппо.

По его словам, необходимо, чтобы жители как можно скорее вернулись в свои дома в освобожденных районах, потому как провинция столкнулась с новым вызовом в связи с переселением жителей восточных районов. Как отметил Дияб, город и так живет на пределе из-за почти трехлетней блокады, и в настоящее время испытывает дополнительную нагрузку.

Губернатор также сообщил, что по последним данным в городе Алеппо проживает более двух миллионов человек.

Напомним, ранее Дияб рассказал, что масштаб разрушений в результате деятельности террористов в Алеппо и операции по борьбе с ними ужасающий.

Читайте также: Что ждет Пальмиру: интервью с военным экспертом Кошкиным