FAN-TV Лента новостей
ЛНР подаст иск против Киева за ущерб от обстрелов Донбасса
Новороссия

ЛНР подаст иск против Киева за ущерб от обстрелов Донбасса

Сегодня 16:01
81

ЛНР подаст иск против Киева за ущерб от обстрелов Донбасса

Луганск, 22 декабря. Луганская народная республика предъявит Киеву иск об ущербе, нанесенном при обстрелах Донбасса, заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

По словам Плотницкого, всю ответственность «за эскалацию кровопролития в Донбассе» несет лично президент Украины Петр Порошенко. ЛНР намерена потребовать от Украины возмещение причиненного ущерба.

«После установления прочного перемирия мы подсчитаем ущерб, нанесенный нам противоправными и антиконституционными действиями вооруженных отрядов, подконтрольных Порошенко, и предъявим Киеву соответствующий иск», — констатировал глава республики.

Он также пообещал, что все виновные в военных преступлениях и в преступлениях против человечности в Донбассе понесут ответственность за содеянное.

Читайте также: Новости Новороссии: дети Донецка получат подарки от РФ, ВСУ возобновили огонь по Дебальцево

комментарии
Катерина Тимошенская
#петр порошенко #игорь плотницкий
Новости партнеров
Эксклюзив

Путин призвал Шойгу не расслабляться: ближайшие четыре года изменят баланс сил в мире

Сегодня 16:40
48

Сирия новости 22 декабря 2016 16.30: ССА обстреляли жилые кварталы Алеппо, в ходе теракта ИГИЛ в Ираке погибли 25 человек

Сегодня 16:30
60

Среди чужих: как русские Смешарики уживаются в США с Симпсонами и Гриффинами

Сегодня 16:05
117

Сирия сегодня: Шойгу об операции ВКС РФ, сроки эвакуации жителей восточного Алеппо

Сегодня 15:52
88

Зона боевых действий: зачем Киев снимает фальшивые фильмы про Крым

Сегодня 15:50
204
Показать еще
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Эвакуация жителей Алеппо, Фуа и Кефрайя вышла на финишную прямую

16:43

Рябков рассказал о возможном месте встречи Путина и Трампа

16:42

Только один день в году в Донбассе сохранялся режим тишины — ОБСЕ

16:40

Путин призвал Шойгу не расслабляться: ближайшие четыре года изменят баланс сил в мире

16:40

ДНР: ВСУ нанесли удар из артиллерии по окраинам Донецка

16:38

Адвокат Карауловой обжаловал вынесенный ей приговор

16:37

Сигнал тревоги более 170 раз прозвучал в частях ЗВО в 2016 году

16:32

Сирия новости 22 декабря 2016 16.30: ССА обстреляли жилые кварталы Алеппо, в ходе теракта ИГИЛ в Ираке погибли 25 человек

16:30

Донбасс: миссия ОБСЕ заявила о резком увеличении количества обстрелов

16:28

Турецкая армия уничтожила 160 боевиков ИГ на севере Сирии

16:25

Минобороны РФ предоставило семьям военных два новых дома в Москве

16:25

Британские нанотехнологи слепили снеговика тоньше человеческого волоса

16:22
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Эвакуация жителей Алеппо, Фуа и Кефрайя вышла на финишную прямую
Читать
Закрыть