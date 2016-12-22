ЛНР подаст иск против Киева за ущерб от обстрелов Донбасса

Луганск, 22 декабря. Луганская народная республика предъявит Киеву иск об ущербе, нанесенном при обстрелах Донбасса, заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

По словам Плотницкого, всю ответственность «за эскалацию кровопролития в Донбассе» несет лично президент Украины Петр Порошенко. ЛНР намерена потребовать от Украины возмещение причиненного ущерба.

«После установления прочного перемирия мы подсчитаем ущерб, нанесенный нам противоправными и антиконституционными действиями вооруженных отрядов, подконтрольных Порошенко, и предъявим Киеву соответствующий иск», — констатировал глава республики.

Он также пообещал, что все виновные в военных преступлениях и в преступлениях против человечности в Донбассе понесут ответственность за содеянное.

Читайте также: Новости Новороссии: дети Донецка получат подарки от РФ, ВСУ возобновили огонь по Дебальцево