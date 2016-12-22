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Трамп назначил советником президента бывшую главу своего штаба
Политика

Трамп назначил советником президента бывшую главу своего штаба

Сегодня 15:31
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Трамп назначил советником президента бывшую главу своего штаба

Вашингтон, 22 декабря. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп определился с кандидатурой своего советника. Им станет Келлиэнн Конуэй, которая возглавляла избирательный штаб Трампа, когда тот баллотировался на пост президента.

В своем заявлении Трамп отметил, что Конуэй сыграла важную роль в его победе.

«Она неутомимый и стойкий защитник моей программы и имеет отличное представление, как претворять мои идеи», — цитирует заявление Reuters.

Напомним, что Трамп победил на выборах в США, набрав на один миллион голосов больше, чем его главный соперник — кандидат от демократов Хиллари Клинтон. Инаугурация политика состоится в январе.

комментарии
Геннадий Плющев
#дональд трамп #келлиэнн конуэй
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