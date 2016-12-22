Ракетчики под Курском уничтожили командный пункт условного противника

Курск, 22 декабря. Расчеты ракетных комплексов «Точка-У» отработали на Курском полигоне обнаружение и уничтожение укрепленных пунктов условного противника.

После развертывания тактических ракетных комплексов «Точка-У» расчеты выполнили разведку местности при помощи беспилотных летательных аппаратов. Обнаружив укрепленный командный пункт условного противника, аэродром и склад вооружения, военнослужащие нанесли ракетный удар и уничтожили мишени, имитирующие вражеские объекты. Для выхода из-под возможного ответного удара ракетный дивизион отработал маневр быстрой смены огневой позиции. В учениях были задействованы более 100 бойцов и 30 единиц боевой и специальной техники.