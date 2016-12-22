Договоренности по Сирии могут не устроить Запад, но считаться с ними придется — МИД РФ

Москва, 22 декабря. Западным странам придется считаться с соглашениями РФ, Ирана и Турции по сирийскому вопросу, даже если они с ними не согласны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В вторник прошла трехстороння встреча по вопросу Сирии, на которой представители России, Ирана и Турции обсудили возможность прекращения огня в САР и начала переговоров Дамаска и оппозиции. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, США и странам Евросоюза эти договоренности могли не понравиться. Однако Западу придется принимать новую реальность.

«Я могу представить себе с учетом понимания того, какую позицию какая страна занимает и какую линию она проводит, что не всё во вчерашних договоренностях некоторым и в США, и в Евросоюзе могло понравиться, — заметил высокопоставленный дипломат. — Но жизнь есть жизнь, и с этим придется смириться и исходить из того, что такова новая реальность», — подчеркнул Рябков.