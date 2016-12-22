Угонщики автомобиля в Москве устроили девять аварий, скрываясь от полиции

Москва, 22 декабря. Полиция Москвы задержала двух угонщиков, которые совершили девять аварий, скрываясь от правоохранителей. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Московского главка МВД.

Вечером 21 декабря в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля Mazda с неохраняемой парковки на Челябинской улице. В городе был объявлен план «перехват», и в считанные минуты пропавшая машина была зафиксирована на Варшавском шоссе, где ее начали преследовать сотрудники ДПС.

«Угонщик совершил девять ДТП, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Однако вскоре был задержан вместе с пассажиром», — говорится в сообщении.

После задержания злоумышленников транспортное средство вернули владельцу, а на угонщиков завели уголовное дело о краже.