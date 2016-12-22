Стала известна причина смерти главного аудитора НАТО в Бельгии

Брюссель, 22 декабря. Главный аудитор НАТО Ив Шанделон, обнаруженный мертвым в бельгийском городе Анден, покончил с собой. Об этом сообщили представители бельгийской прокуратуры.

«Вскрытие показало, что это было самоубийство. Рядом с телом найдено прощальное письмо», — цитирует РИА Новости представителя надзорных органов. Содержание предсмертной записки в прокуратуре раскрывать не стали.

Собеседник агентства добавил, что главного аудитора альянса обнаружили с простреленной головой еще в минувшую пятницу, вскрытие тела проводилось во вторник.

Ранее в СМИ сообщалось, что на имя Шанделона были зарегистрированы три единицы ружья. Кроме того, по неофициальной информации, незадолго до смерти он жаловался знакомым на получение странных звонков.