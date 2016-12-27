Робот будущего: как FEDOR проложит России путь к дальним мирам

Не так давно стало известно, что российский робот FEDOR, созданный Фондом перспективных исследований и НПО «Андроидная техника», на космическом корабле «Федерация» займет место второго пилота.

FEDOR, будучи российской разработкой, является антропоморфным роботом — человекоподобной машиной. Вся его анатомия повторяет анатомию человека: длина рук, ног и прочее. В него заложена программа движения человека. FEDOR уже испытан на управлении армейскими транспортными средствами.

В чем его самая главная особенность? В чем суть? Человекоподобные роботы гораздо эффективнее специализированных типа военных на гусеницах. FEDOR сделан, потому что он может испытывать модули, технические и транспортные средства для человека. Его использование максимально снижает риск для человека.

FEDOR был создан по заказу МЧС, потому что спасатели вынуждены работать в рискованных ситуациях с использованием специальных транспортных средств. Им нужен такой робот-испытатель.

Но главное, судя по всему, FEDOR будет использоваться в качестве испытателя российского «Венерианского модуля». В 2017 году Россия планирует запуск на Венеру, куда в свою очередь планируют полететь Соединенные Штаты. Получается, страны вновь вступают в космическую гонку.

Учитывая, что до Венеры лететь приблизительно год, то риск для жизни человек очень большой. Поэтому, видимо, первым полетит FEDOR. Он испытает модуль для людей, потому что сам имеет человеческую анатомию. В этом самая главная его особенность.

Американцам пока так и не удалось сделать такую машину. У них постоянно возникают какие-то сложности, связанные либо с модулем питания, либо с анатомией движения. Россия на этом этапе уже одержала победу. У нас появился первый робот испытатель, который сможет вместо людей испытывать технику разного уровня: авиация, автомобили, бронетранспортеры, танки, что угодно. Потому, что FEDOR может взяться за эту работу.