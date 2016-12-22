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Сирия сегодня: Шойгу об операции ВКС РФ, сроки эвакуации жителей восточного Алеппо
Новости Сирии

Сирия сегодня: Шойгу об операции ВКС РФ, сроки эвакуации жителей восточного Алеппо

Сегодня 15:52
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Сирия сегодня: Шойгу о операции ВКС РФ, когда закончится эвакуация жителей Алеппо

Сирия, 22 декабря. Шойгу рассказал о результатах операции ВКС РФ в Сирии, в МККК рассказали, сколько продлится эвакуация жителей восточного Алеппо, два автобуса с ранеными из городов Кафрея и Аль-Фуа прибыли в Алеппо, САА разгромила боевиков «Джебхат ан-Нусры» и «Ахрар Аш-Шам» в Хомсе. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Шойгу рассказал про успехи ВКС РФ в Сирии

Операция ВКС РФ в Сирии предотвратила распад сирийского государства, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, проведенная операция «позволила решить ряд геополитических задач», нанести существенный ущерб терзающим Сирию террористам, остановить продвижение боевиков в регионы, нарушить попытки финансирования бандформирований. Кроме того, добавил Шойгу, была «прервана цепь «цветных революций» и на Ближнем Востоке, и в Африке».

Министр обороны РФ подчеркнул, что специалисты международного противоминного центра очистили и обезвредили практически 27 тыс. взрывоопасных предметов на 1420 гектарах. «Только в освобожденном Алеппо обнаружено и обезврежено 66 тыс. тонн взрывоопасных веществ», — подчеркнул Шойгу.

К российским поставкам гуманитарных грузов в Сирийскую Арабскую Республику подключились такие страны, как Армения, Белоруссия, Сербия, Индия, Китай и Казахстан. ООН также начала вносить свою гуманитарную лепту. Пример тому — осажденный террористами Дейр эз-Зор, в который «парашютным способом с использованием российский платформ доставлено порядка 2,5 тыс. тонн гуманитарной помощи».

Сроки эвакуации жителей восточного Алеппо

Президент Международного комитета Красного Креста (МКК) Петер Маурер сообщил, что в восточных кварталах Алеппо «остается еще много людей, которые хотят покинуть эту часть города». По его словам, невозможно сделать какой-либо прогноз, сколько людей находятся в освобожденных кварталах и сколько времени потребуется на их эвакуацию.

Сирия сегодня: Шойгу о операции ВКС РФ, когда закончится эвакуация жителей Алеппо

Маурер отметил, что в комитете были несколько «ошеломлены отсутствием точных данных» по людям, находящимся в восточной части Алеппо. «Когда мы вошли в эту часть города, мы знали лишь те цифры, которые были разбросаны по международным СМИ, однако данные могут быть неточными», — сказал он, добавив, что ситуация с восточным Алеппо неоднозначна, поскольку нельзя зайти в эти кварталы и с точностью сказать, сколько человек МККК еще необходимо эвакуировать оттуда.

По его словам, операция по эвакуации может занять еще пару дней. В пример Маурер приводит свои воспоминания о посещении Хомса и пригородов Дамаска этой весной. Он заверил, что когда перед глазами предстает подобная разруха, то сложно представить, что в разрушенных зданиях могут жить люди.

«Там есть укрытия и подвалы. Когда мы впервые вошли в восточные кварталы Алеппо, мы не увидели много людей, — говорит Маурер. — Но когда началась эвакуация и люди поверили, что она сработает, все больше местных жителей стало выходить из подземных убежищ к местам сбора».

Маурер особо отметил, что Международный комитет Красного Креста будет эвакуировать людей до тех пор, пока не выведут из восточного Алеппо последнего жителя.

Автобусы из Идлиба прибыли в Алеппо

Два автобуса с ранеными, больными, женщинами и детьми из городов Кафрея и Аль-Фуа (провинция Идлиб) прибыли на юг Алеппо, сообщает SANA. Колонну автобусов с мирными жителями сопровождали представители Сирийского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста.

Военная обстановка

В населенном пункте Азыдин, расположенном в провинции Хомс, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) нейтрализовали боевиков запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» и «Ахрар Аш-Шам» («Исламское движение свободных людей Шама» — союз исламских салафистских бригад, объединенных для войны против армии Башара Асада, «Хезболлы», а также боевиков шабихи). По данным военного источника, были уничтожены семь единиц оснащенной крупнокалиберными пулеметами техники.

В окрестностях населенного пункта Ан-Наима в провинции Даръа САА нанесла удары по скоплениям и укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры».

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Алексей Громов
#сергей шойгу #башар асад #петер маурер
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