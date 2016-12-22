Крокодил насмерть замерз на помойке в Пензе

Пенза, 22 декабря. Сотрудники пензенского зоопарка пытались спасти детеныша крокодила, найденного на свалке недалеко от дома по улице Карпинского, но кайман погиб от переохлаждения.

Специалисты зоопарка обратились к жителям города не заводить экзотических животных, не приспособленных к климатическим условиям Пензы. Так, трагический случай гибели очкового каймана произошел накануне. По словам директора местного зоопарка Сергея Зубцова, на территорию парка был доставлен очковый кайман, не подававший признаков жизни.

«Ветеринар пытался провести реанимационные мероприятия, но спасти рептилию не удалось», — заметил Зубцов. Отметим, что владельцы крокодила до сих пор не найдены. Возможно, что больное пресмыкающееся выкинули на свалку умирать.