Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Русский биографический институт вручил в Москве Международную премию «Человек года–2016». Мероприятие состоялось в Сергиевском зале храма Христа Спасителя и собрало большое число выдающихся деятелей в сфере политики, международных отношений, культуры, искусства, общественной жизни, медицины, образования, журналистики. На торжественной церемонии присутствовал корреспондент ФАН-ТВ.

Премия, основанная в 1993 году, вручалась уже в 24-й раз, и в этот раз она посвящена 75-летию Победы под Москвой в 1941 году. Об этом напомнил, открывая церемонию, руководитель Русского биографического института, писатель-историк Святослав Рыбас. Отметим, что самых достойных выбирал экспертный совет по 14 номинациям. В ходе церемонии победителей 2016 года объявляла диктор и телеведущая Анна Шатилова.

В номинации «Государственная деятельность» за укрепление позиций Российского государства к награде представлен президент РФ Владимир Путин. В номинации «Международные отношения» премия «Человек года» за выдающиеся достижения в международной политике и укрепление Евразийского экономического союза премия вручается президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. К сожалению, главы государств не смогли присутствовать на церемонии в храме Христа Спасителя, поэтому награды будут вручены им в особом порядке.

Помимо Назарбаева, в номинации «Международные отношения» награду получает еще один человек. «Россию и Китайскую Народную Республику связывает глубокое многостороннее сотрудничество, – объявляет ведущая. – За выдающиеся достижения в международной политике и укрепление дружественных связей с Россией, международная премия «Человек года–2016» вручается Председателю КНР Си Цзиньпину».

На церемонии присутствует временный поверенный в делах КНР в РФ Чжан Сяо. Именно он получает высокую награду, чтобы потом передать ее лидеру КНР. «Мне доставляет большое удовольствие присутствовать на сегодняшней торжественной церемонии награждения международной премией «Человек года–2016», – сказал Чжан Сяо. – Для меня большая честь, что вот уже второй раз, стоя здесь и представляя свою страну, я получаю эту популярную, важную, известную награду от имени своего Председателя. Сам факт, что вот уже третий год подряд Русским биографическим институтом принимается решение наградить этой медалью именно Председателя КНР – господина Си Цзиньпина, уже говорит о том, на какой беспрецедентно высокий уровень вышли сегодня наши двусторонние отношения, какой же мощной и прочной общественной базой обладает наше двустороннее стратегическое партнерство и стратегическое взаимодействие. Дорогие друзья, нам, наверное, не повезло, что мы живем в этом нестабильном, неспокойном мире. Но нам повезло, что у нас есть такие великие лидеры, как Си Цзиньпин, как Владимир Путин. Поэтому будущее за нами».

В номинации «Культура» награду получил министр культуры РФ Владимир Мединский «за поддержку российского кинематографа и за очень успешное проведение Года кино в России». Выступая перед собравшимися в Сергиевском зале, Мединский отметил, что награда «Человек года» предназначается всему ведомству: «Я, конечно, принимаю эту премию не лично, а от имени всего Министерства, которое вместе с Фондом кино активно занималось, и в течение этого года особенно, поддержкой российского кино. Прошло более 3000 мероприятий. У нас впервые, наверное, с 70-х годов началась программа кинофикации регионов: в этом году открыли 150 новых кинотеатров, до конца 2018 года мы планируем 600 новых кинотеатров в малых городах. Выходят хорошие фильмы и сериалы. Поэтому – смотрите российское кино!»

В номинации «Лучший кинофильм года» премию получил фильм «28 панфиловцев». Ведущая напомнила, что фильм посвящен подвигу советских бойцов 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова, сформированной в Алма-Ате. Создатель фильма Андрей Шальопа, получая награду, так же высказался о том, что эта премия принадлежит всем тем, кто принимал участие в работе над кинокартиной, а это очень много людей – «начиная от тех, кто сделал добровольные пожертвования, а их более 30 тысяч человек, и заканчивая огромной съемочной группой». Шальопа отметил, что это драгоценная награда, и он получает ее с большой радостью от лица всех этих людей.

На мероприятии присутствовал политик, государственный деятель, Член Коллегии по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Таир Мансуров. Он рассказал, что 4 октября в Астане в ходе XIII Форум а межрегионального сотрудничества Казахстана и России этот фильм посмотрели Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Мансуров вручил Андрею Шальопа свою книгу «Казахстанцы защищают Москву», выпущенную 15 лет назад к 60-летию битвы под Москвой.

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Экспертный совет премии планировал также отметить лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, которому в этом году исполнилось 90 лет. «Благодаря команданте Фиделю мы вошли в XXI век с его завещанием о справедливости и человеческом достоинстве. Мы сохраняем образ Фиделя Кастро в нашем сердце», – от лица всего экспертного совета говорит Анна Шатилова. В знак памяти премию принял Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Куба в РФ Эмилио Ратмир Лосада Гарсия.

В номинации «Наука и образование» премии удостоился академик Владимир Фортов – президент РАН, «выдающийся физик с мировым именем». Он получил свою награду за создание новой области – динамической физики неидеальной плазмы. «Для меня большая честь получить эту награду, тем более в такое непростое для Академии наук время, – сказал Фортов. – Я рассматриваю ее в меньшей степени как персональную награду себе и в большей степени – как признание самоотверженного труда наших ученых, которые в этих сложных условиях продолжают делать открытия во славу нашей страны, делать новые достижения».

Среди других лауреатов премии «Человек года–2016» – министр обороны РФ Сергей Шойгу, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, кинорежиссер Никита Михалков, главный кардиохирург Министерства здравоохранения РФ, директор научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия, ректор национального исследовательского центра университета «МИФИ» Михаил Стриханов, писатель Александр Звягинцев (за фильм о Нюрнбергском процессе), композитор Вячеслав Артемов, актер, режиссер, писатель, создатель Славянского форума, Кинофорума Николай Бурляев (за вклад в кинематографическое искусство и пропаганду русской культуры), исполнительный директор разреза «Аршановский» Евгений Юрин (он стал первым лауреатом в Хакасии), президент компании АО «Ямалдорстрой» Марс Гайнутдинов, директор и главный редактор телеканала «Культура» (ВГТРК) Сергей Шумаков и др. В качестве лучшего сериала была отмечена работа продюсеров Антона Златопольского, Екатерины Жуковой и Марии Ушаковой «София». В общей сложности в этом году премию «Человек года» получили 39 человек.

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