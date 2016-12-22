Боевики «Джебхат ан-Нусры» оставили в Алеппо «ужасающие» разрушения

Алеппо, 22 декабря. Масштаб разрушений в результате деятельности террористов в Алеппо и операции по борьбе с ними ужасающий. Об этом заявил губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб.

По его словам, для его точной оценки потребуется длительное время.

«Масштаб разрушений ужасающий, потребуется еще дополнительное время, чтобы оценить все материальные потери, но уже специальные комиссии работают над этим», — сообщил Дияб.

Он добавил, что параллельно в городе идет процесс ликвидации последствий терроризма, Алеппо постепенно возвращается к нормальной жизни, сообщает РИА Новости.

Напомним, последние боевики с семьями должны быть выведены из Алеппо в четверг, 22 декабря.