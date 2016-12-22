Появились фото и видео пожара, охватившего более 140 домов в Японии

Итоигава, 22 декабря. На японском острове Хонсю пожар охватил более 140 зданий. Жертв удалось избежать благодаря успешно проведенной экстренной эвакуации.
Fire rages in #Itoigawa - The Japan Newshttps://t.co/5ArvikM83B#糸魚川火災 pic.twitter.com/gnWKbmcXVp— The Japan News (@The_Japan_News) December 22, 2016
Пожар начался с китайского ресторана в городе Итоигава. Огонь начал стремительно распространяться на соседние здания из-за сильного ветра, скорость которого достигала 24,2 м/с.
Власти провели экстренную эвакуацию 600 человек из 273 зданий в районе пожара, что позволило избежать жертв. В результате ЧП пострадали два человека: они получили легкие ранения, не представляющие угрозы для жизни.
Fire engulfs about 140 buildings in Itoigawa, central Japan's Niigata Prefecture; about 600 people evacuated pic.twitter.com/p9lIXNl8RC— CCTVNEWS (@cctvnews) December 22, 2016