Появились фото и видео пожара, охватившего более 140 домов в Японии

Итоигава, 22 декабря. На японском острове Хонсю пожар охватил более 140 зданий. Жертв удалось избежать благодаря успешно проведенной экстренной эвакуации.

Пожар начался с китайского ресторана в городе Итоигава. Огонь начал стремительно распространяться на соседние здания из-за сильного ветра, скорость которого достигала 24,2 м/с.

Власти провели экстренную эвакуацию 600 человек из 273 зданий в районе пожара, что позволило избежать жертв. В результате ЧП пострадали два человека: они получили легкие ранения, не представляющие угрозы для жизни.