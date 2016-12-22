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Сирия новости 22 декабря 2016 16.30: ССА обстреляли жилые кварталы Алеппо, в ходе теракта ИГИЛ в Ираке погибли 25 человек
Новости Сирии

Сирия новости 22 декабря 2016 16.30: ССА обстреляли жилые кварталы Алеппо, в ходе теракта ИГИЛ в Ираке погибли 25 человек

Сегодня 16:30
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Сирия новости 22 декабря 2016 16.30: ССА обстреляли жилые кварталы Алеппо, в ходе теракта ИГИЛ в Ираке погибли 25 человек

Сирия, 22 декабря. Боевики-оппозиционеры обстреляли из минометов курдский район Шейх-Максуд в городе Алеппо. Три террориста-смертника ИГ* привели в действие пояса шахида в густонаселенном квартале города Мосул, погибли 25 человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) ведет успешное наступление в районе Хазрама в Восточной Гуте Дамаска. В ходе столкновений в окрестностях города Хараста ликвидирован боевик запрещенной на территории РФ террористической группировки «Джейш аль-Ислам».

Сирийская арабская армия (САА) ведет успешное наступление в районе Хазрама в Восточной Гуте Дамаска

Провинция Алеппо

Боевики-оппозиционеры обстреляли из минометов курдский район Шейх-Максуд в городе Алеппо. Информация о жертвах среди местных жителей пока не поступала. Военнослужащие сирийской армии на данный момент отказались от ответного обстрела из соображений безопасности мирного населения.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видеозапись, на которой зафиксированы разрушения, которые нанесли боевики-оппозиционеры старейшей мечети города, которую также называют Великой мечетью Алеппо. Вместе с прилегающим к ней старым рынком здание находятся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, что не помешало боевикам взорвать южную стену и единственный минарет мечети.

Видео оказалось возможным снять после освобождения Восточного Алеппо, с 2012 года подконтрольного радикалам. Видно, что в мечети проложены траншеи и пробиты тоннели, часть помещения превращена в склад, еще одна часть – в тюрьму, где пытали мирных жителей. Кроме того, мечеть оказалась заваленной мусором и отходами. 

Провинция Хомс

Военные источники сообщают об ожесточенных столкновениях между правительственными войсками и террористами ИГ в районе аэропорта Т-4 в востоке провинции Хомс. В ходе боев боевики захватили в плен военнослужащего сирийской армии.

Провинция Дейр эз-Зор

В районе Аль-Рашидия идут бои между сирийской армией и членами «Исламского государства». Также продолжаются столкновения в окрестностях населенного пункта Аль-Хувайка в предместье Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

Боевики Свободной сирийской армии (ССА) развернула масштабное наступление на позиции террористов ИГ, укрепившихся в районе Вади аль-Ярмук в западном пригороде Даръа. На данный момент столкновения продолжаются.

Сирия: карта боевых действий

Провинция Ракка

ВВС международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, нанесли очередную серию авиаударов по населенному пункту Табка, расположенному на западе провинции. Ранее сообщалось, что 21 декабря в результате воздушной атаки ВВС западной коалиции во главе с США  по провинции Ракка погибли несколько мирных жителей.

Провинция Хама

Сирийские бомбардировщики провели атаку опорных пунктов исламистов, укрепившихся в окрестностях города Аль-Латамина. В результате авиаударов были уничтожены два автомобиля, оснащенные пулеметами, а также ликвидированы несколько боевиков.

Провинция Кунейтра

Артиллерийские подразделения сирийской армии обстреляли пункты управления боевиков, расположенные вблизи населенного пункта Джбата аль-Хашаб в пригороде Кунейтры.

Ирак

В районе населенного пункта Кокжали, расположенного в восточном направлении от города Мосул, прогремел взрыв, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в машине. В результате детонации погибли несколько человек.

В районе населенного пункта Кокжали, расположенного в восточном направлении от города Мосул, прогремел взрыв

Три террориста-смертника «Исламского государства» въехали на автомобилях в густонаселенный квартал Гекджали в городе Мосул. Боевики привели в действие пояса шахида, в результате взрыва погибли 25 мирных граждан, еще множество получили ранения. Власти Ирака сообщили, что список пострадавших пока уточняется.

Справка по упомянутым в тексте организациям

 

 

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Алексей Громов
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