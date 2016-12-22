Сирия, 22 декабря. Боевики-оппозиционеры обстреляли из минометов курдский район Шейх-Максуд в городе Алеппо. Три террориста-смертника ИГ* привели в действие пояса шахида в густонаселенном квартале города Мосул, погибли 25 человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) ведет успешное наступление в районе Хазрама в Восточной Гуте Дамаска. В ходе столкновений в окрестностях города Хараста ликвидирован боевик запрещенной на территории РФ террористической группировки «Джейш аль-Ислам».

Провинция Алеппо

Боевики-оппозиционеры обстреляли из минометов курдский район Шейх-Максуд в городе Алеппо. Информация о жертвах среди местных жителей пока не поступала. Военнослужащие сирийской армии на данный момент отказались от ответного обстрела из соображений безопасности мирного населения.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видеозапись, на которой зафиксированы разрушения, которые нанесли боевики-оппозиционеры старейшей мечети города, которую также называют Великой мечетью Алеппо. Вместе с прилегающим к ней старым рынком здание находятся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, что не помешало боевикам взорвать южную стену и единственный минарет мечети.

Видео оказалось возможным снять после освобождения Восточного Алеппо, с 2012 года подконтрольного радикалам. Видно, что в мечети проложены траншеи и пробиты тоннели, часть помещения превращена в склад, еще одна часть – в тюрьму, где пытали мирных жителей. Кроме того, мечеть оказалась заваленной мусором и отходами.

Провинция Хомс

Военные источники сообщают об ожесточенных столкновениях между правительственными войсками и террористами ИГ в районе аэропорта Т-4 в востоке провинции Хомс. В ходе боев боевики захватили в плен военнослужащего сирийской армии.

Провинция Дейр эз-Зор

В районе Аль-Рашидия идут бои между сирийской армией и членами «Исламского государства». Также продолжаются столкновения в окрестностях населенного пункта Аль-Хувайка в предместье Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

Боевики Свободной сирийской армии (ССА) развернула масштабное наступление на позиции террористов ИГ, укрепившихся в районе Вади аль-Ярмук в западном пригороде Даръа. На данный момент столкновения продолжаются.

Провинция Ракка

ВВС международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, нанесли очередную серию авиаударов по населенному пункту Табка, расположенному на западе провинции. Ранее сообщалось, что 21 декабря в результате воздушной атаки ВВС западной коалиции во главе с США по провинции Ракка погибли несколько мирных жителей.

Провинция Хама

Сирийские бомбардировщики провели атаку опорных пунктов исламистов, укрепившихся в окрестностях города Аль-Латамина. В результате авиаударов были уничтожены два автомобиля, оснащенные пулеметами, а также ликвидированы несколько боевиков.

Провинция Кунейтра

Артиллерийские подразделения сирийской армии обстреляли пункты управления боевиков, расположенные вблизи населенного пункта Джбата аль-Хашаб в пригороде Кунейтры.

Ирак

В районе населенного пункта Кокжали, расположенного в восточном направлении от города Мосул, прогремел взрыв, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в машине. В результате детонации погибли несколько человек.

Три террориста-смертника «Исламского государства» въехали на автомобилях в густонаселенный квартал Гекджали в городе Мосул. Боевики привели в действие пояса шахида, в результате взрыва погибли 25 мирных граждан, еще множество получили ранения. Власти Ирака сообщили, что список пострадавших пока уточняется.