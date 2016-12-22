Что ждет Пальмиру: интервью с военным экспертом Кошкиным

У древнего сирийского города Пальмира весьма сложная и незавидная судьба — в марте 2016 года правительственная армия Сирии, при поддержке российского спецназа, освободила город от боевиков запрещённой в России террористической организации ИГ. Однако мир вернулся в древний город ненадолго — уже в середине декабря официальный Дамаск заявил о том, что боевикам удалось отбить населённый пункт у правительственной армии страны. Корреспондент Федерального агентства новостей связался с экспертом Ассоциации военных политологов, заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андреем Кошкиным и узнал о дальнейшей судьбе «колыбели цивилизации».

— Андрей Петрович, пока сирийская армия зачищала Алеппо, радикальные исламисты провели операцию по захвату Пальмиры. Как разворачивались события?

— Ситуация стратегически выстроилась так, что значительное количество боевиков выдавливалось Вашингтоном и Багдадом из иракского города Мосул. А так как жесткой границы между Сирийской Арабской республикой и Ираком нет, то боевики просто перешли на территорию Сирии и двинулись по направлению Ракки, Дейр-эз-Зора и Пальмиры.

Кстати, военные эксперты уже не раз говорили и даже осуждали возглавляемую США международную коалицию в том, что они специально оставили коридор для боевиков, чтобы направлять их в сторону Дамаска. Именно этим воспользовались координаторы запрещенной в России террористической группировки, которые с помощью заинтересованных в уничтожении сирийской государственности стран спланировали акцию по захвату древнего города Пальмира.

Для боевиков самым главным было скоротечное сближение с правительственными силами, иначе бы их накрыли воздушно-космические силы России. Исход из Мосула и быстрый переход в Пальмиру у них получился только потому, что американцы не хотели делиться разведывательными данными с Россией. Российские военные активно мониторили обстановку в Алеппо и им просто не хватило беспилотников для контроля. Да и сами боевики смогли собрать довольно крупные силы и войти в городе. А как мы помним, воздушно-космические силы России авиаудары по городам не наносят, поэтому теперь остается только сухопутная операция.

Дело в том, что в Пальмире оставался небольшой гарнизон — около тысячи человек, которые распределились по районам древнего города. Более того, российские военные инструкторы, которые еще могли что-то сделать, были выведены из города, что и привело к потере населенного пункта.

— А где террористы ИГИЛ смогли так быстро найти пять тысяч человек?

— Как я ранее говорил, большая часть боевиков пришла из Мосула, а вообще их собирали по всем сусекам — Идлиб, провинция Латакия и даже Турция. Координацией исламистов кто-то занимался, потому что подготовка и сама операция по захвату Пальмиры была проведена очень качественно. Работу специалистов видно невооруженным глазом.

— Почему не удалось вовремя засечь атаку? Что помешало?

— Понимаете, засечь передвижения даже таких групп террористов, если они хотят скрыть свое присутствие, не так-то просто. Если бы мы воевали с неумным, слабо вооруженным противником в лице боевиков, то все было бы просто. Но ведь они тоже осваивают современную военную технику, а также тактику и стратегию ведения боевых действий. Они активно применяют технологии маскировки, вырабатывают новые приемы и методы вооруженной борьбы против армии Башара Асада. Операция по переброске боевых частей была проведена скрытно, что позволило им методом просачивания попасть в район Пальмиры.

— Но разве пять тысяч человек могли просочиться незаметно? Это ведь численность небольшой армии.

— Нужно понимать, что пять тысяч человек не двигались в едином эшелоне. Они шли отдельными отрядами и группами, передвигались, используя складки местности. Исламисты перебрасывали свои части в темное время суток, что позволяло им сохранить в тайне свое присутствие. Кроме этого, нельзя забывать и о том, что они могли маскироваться под мирных жителей. Хотя армия САР могла натыкаться на отдельные группки ИГ и даже уничтожать их. Но все равно, это капля в море.

Соединение же этих групп в районе проведения операции произошло довольно быстро. Поэтому сирийским военным нельзя расслабляться, ведь ничто не мешает террористам перебросить еще одну армию ближе к Алеппо. Недавно президент России Владимир Путин дал оценку произошедшему и заявил, что ситуация с Пальмирой — это дело времени, потому что основной стратегической точкой в сирийском конфликте все равно остается Алеппо.

— А чем занималась международная коалиция? Почему она никак не отреагировала на движение боевиков, они же видели их выход из Мосула?

— Я думаю, что военнослужащие коалиции знали о противнике, однако не стали делиться разведданными с Российской Федерацией. Многие страны в сирийском конфликте имеют большие возможности объективного контроля, однако эти данные обычно держатся в секрете от других участников кризиса. Но если бы Вашингтон предупредил Москву, российская ударная авиация быстро бы сорвала планы террористов, сохранив контроль сирийской армии над древним городом.

— Что же будет дальше? Как сирийская армия будет отвоевывать город?

— Дальше — дело времени. Сейчас необходимо закончить с Алеппо — выставить охрану основных объектов, кордоны на подходе к городу, а это потребует времени. Кроме этого, правительственные войска должны отдохнуть, восстановить численность личного состава, пополнить боеприпасы и починить технику. Только тогда можно будет думать о том, чтобы провести операцию по освобождению Пальмиры. Вы поймите, армию Сирии необходимо перетряхнуть, чтобы она была боеспособной, чтобы она могла действовать как профессионалы в войне против ИГИЛ.

— Сначала укрепление Алеппо, потом операция в Пальмире. В какие сроки она будет проводиться?

— Пока мы можем только выстраивать догадки, предположения и прогнозы. Я думаю, что сама операция будет проводиться уже в новом, 2017 году. Тут надо еще посмотреть на то, как будут вести себя боевики в других сирийских городах и провинциях. Если радикалы будут продолжать атаковать Алеппо, совершать набеги на Дамаск и другие крупные города, остановка особенно не поменяется. В общем, довольно много факторов, влияющих непосредственно на операцию по освобождению Пальмиры.

— В Турции был убит наш чрезвычайный и полномочный посол Андрей Карлов, человек который очень много сделал для политического урегулирования сирийского конфликта. Как его гибель отразится на обстановке в Сирийской арабской республике?

— Ранее состоялся телефонный разговор между президентом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обменялись мнениями о тщательно спланированной и проведенной террористической атаке против России и пришли к выводу о необходимости продолжения совместной работы по уничтожению террористов радикального толка. Как на территории САР, так и в Турецкой республике. И действительно, только совместными силами и благодаря тесной координации можно уничтожить чуму XXI века — международный терроризм. А что касается Пальмиры, то «колыбель цивилизации» мы им так просто не отдадим.