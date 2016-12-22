Жертвами конфликта в Донбассе в 2016-м стали 83 мирных жителя — ОБСЕ

Киев, 22 декабря. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что в Донбассе в период с января по ноябрь 2016 года погибли 83 мирных жителя. Об этом рассказал журналистам замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

«С января по ноябрь 2016 наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 83 жертвы среди гражданского населения, а также 305 случаев травмирования мирных жителей», — сообщил Хуг.

Ранее Газета.Ru сообщила о ситуации в Донбассе, где с 18 по 21 декабря шли бои под Дебальцево из-за предпринятой ВСУ попытки прорыва. ВСУ потеряли 40 бойцов, 50 солдат были ранены, народная милиция ЛНР потеряла четырех бойцов, пятеро были ранены.