FAN-TV Лента новостей
Жертвами конфликта в Донбассе в 2016-м стали 83 мирных жителя — ОБСЕ
Новороссия

Жертвами конфликта в Донбассе в 2016-м стали 83 мирных жителя — ОБСЕ

Сегодня 15:30
53

Донбасс

Киев, 22 декабря. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что в Донбассе в период с января по ноябрь 2016 года погибли 83 мирных жителя. Об этом рассказал журналистам замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

«С января по ноябрь 2016 наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 83 жертвы среди гражданского населения, а также 305 случаев травмирования мирных жителей», — сообщил Хуг.

Ранее Газета.Ru сообщила о ситуации в Донбассе, где с 18 по 21 декабря шли бои под Дебальцево из-за предпринятой ВСУ попытки прорыва. ВСУ потеряли 40 бойцов, 50 солдат были ранены, народная милиция ЛНР потеряла четырех бойцов, пятеро были ранены.

комментарии
Таисия Григорьева
Новости партнеров
Эксклюзив

Путин призвал Шойгу не расслабляться: ближайшие четыре года изменят баланс сил в мире

Сегодня 16:40
53

Сирия новости 22 декабря 2016 16.30: ССА обстреляли жилые кварталы Алеппо, в ходе теракта ИГИЛ в Ираке погибли 25 человек

Сегодня 16:30
79

Среди чужих: как русские Смешарики уживаются в США с Симпсонами и Гриффинами

Сегодня 16:05
130

Сирия сегодня: Шойгу об операции ВКС РФ, сроки эвакуации жителей восточного Алеппо

Сегодня 15:52
92

Зона боевых действий: зачем Киев снимает фальшивые фильмы про Крым

Сегодня 15:50
219
Показать еще
Новости по теме

ДНР: ВСУ нанесли удар из артиллерии по окраинам Донецка

16:38

Захарченко призвал защитить «кровь Донбасса» от посягательств Киева

16:15

ДНР: ВСУ стянули к Ясиноватой гаубицы «Акация» и «Гвоздика»

15:20

ДНР: ВСУ обстрелами повредили школу в Докучаевске и дома в Дебальцево

15:02

ДНР: ВСУ предприняли попытку прорыва на юге Донбасса

14:44
Перейти в раздел
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Вывод террористов из восточных районов Алеппо завершен

16:43

Эвакуация жителей Алеппо, Фуа и Кефрайя вышла на финишную прямую

16:43

Рябков рассказал о возможном месте встречи Путина и Трампа

16:42

Только один день в году в Донбассе сохранялся режим тишины — ОБСЕ

16:40

Путин призвал Шойгу не расслабляться: ближайшие четыре года изменят баланс сил в мире

16:40

ДНР: ВСУ нанесли удар из артиллерии по окраинам Донецка

16:38

Адвокат Карауловой обжаловал вынесенный ей приговор

16:37

Сигнал тревоги более 170 раз прозвучал в частях ЗВО в 2016 году

16:32

Сирия новости 22 декабря 2016 16.30: ССА обстреляли жилые кварталы Алеппо, в ходе теракта ИГИЛ в Ираке погибли 25 человек

16:30

Донбасс: миссия ОБСЕ заявила о резком увеличении количества обстрелов

16:28

Турецкая армия уничтожила 160 боевиков ИГ на севере Сирии

16:25

Минобороны РФ предоставило семьям военных два новых дома в Москве

16:25
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Вывод террористов из восточных районов Алеппо завершен
Читать
Закрыть