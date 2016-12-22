Плотницкий о Дебальцево: 150 солдат ВСУ стали жертвами «авантюризма Порошенко»

Луганск, 22 декабря. 150 военнослужащих ВСУ заплатили жизнями и здоровьем из-за желания президента Украины Петра Порошенко получить контроль над Дебальцево, заявил глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий.

Плотницкий прокомментировал попытки прорыва ВСУ под Дебальцево. Он отметил, что силы Народной милиции ЛНР и бойцы ДНР умело и решительно отразили все атаки, однако без потерь не обошлось.

«Только по счастливой случайности пока обошлось без жертв среди мирного населения», — добавил он, заметив, что ВСУ ведут обстрелы мирных районов.

Плотницкий также обратил внимание на огромные потери в украинской армии.

«Однако уже сейчас понятно, что очередная попытка блицкрига провалилась, — констатировал он. — Около 150 украинских военнослужащих заплатили своими жизнями и здоровьем за авантюризм Порошенко».

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