Штаб АТО назвал условия присоединения ВСУ к новогоднему перемирию в Донбассе

Киев, 22 декабря. Украинская сторона готова присоединиться к соглашению о прекращении огня в зоне военного конфликта в Донбассе с 24 декабря. Об этом журналистам заявил в четверг спикер министерства обороны Украины по вопросам так называемой «антитеррористической операции» Александр Мотузяник.

«Мы оставляем за собой право вести огонь в случае провокационных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, которые несут угрозу военнослужащим ВСУ», — отметил политик.

Напомним, ранее Донецкая народная республика сообщила о том, что Вооруженные силы Украины перебросили гаубицы «Акация» и «Гвоздика» в район Ясиноватой.

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