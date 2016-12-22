Отпечатки гражданина Туниса нашли на грузовике, протаранившем ярмарку в Берлине

Берлин, 22 декабря. Полиция Германии обнаружила отпечатки пальцев предполагаемого террориста на двери грузовика, которым тот задавил 12 человек в Берлине.

Отпечатки принадлежат беженцу из Туниса Анису Амри, чьи документы были обнаружены на заднем сиденье фуры. Там же, в кабине, полиция нашла следы крови польского водителя грузовика, которого Амри убил, пытаясь завладеть транспортным средством, сообщает Al Arabia.

Напомним, что 19 декабря грузовик протаранил толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, в результате чего погибли 12 человек. Полиция сперва сообщила о задержании подозреваемого, однако вскоре выяснилось, что задержанный не имеет отношения к теракту. Настоящий же преступник до сих пор остается на свободе. Между тем, как сообщает газета «Аргументы и факты», ярмарка в Берлине, где произошел теракт, вновь готовится к открытию.