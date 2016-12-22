FAN-TV Лента новостей
Отпечатки гражданина Туниса нашли на грузовике, протаранившем ярмарку в Берлине
Весь мир

Отпечатки гражданина Туниса нашли на грузовике, протаранившем ярмарку в Берлине

Сегодня 15:11
105

Отпечатки гражданина Туниса нашли на грузовике, протаранившем ярмарку в Берлине

Берлин, 22 декабря. Полиция Германии обнаружила отпечатки пальцев предполагаемого террориста на двери грузовика, которым тот задавил 12 человек в Берлине. 

Отпечатки принадлежат беженцу из Туниса Анису Амри, чьи документы были обнаружены на заднем сиденье фуры. Там же, в кабине, полиция нашла следы крови польского водителя грузовика, которого Амри убил, пытаясь завладеть транспортным средством, сообщает Al Arabia.

Напомним, что 19 декабря грузовик протаранил толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, в результате чего погибли 12 человек.  Полиция сперва сообщила о задержании подозреваемого, однако вскоре выяснилось, что задержанный не имеет отношения к теракту. Настоящий же преступник до сих пор остается на свободе. Между тем, как сообщает газета «Аргументы и факты», ярмарка в Берлине, где произошел теракт, вновь готовится к открытию.

комментарии
Геннадий Плющев
Новости партнеров
Эксклюзив

Путин призвал Шойгу не расслабляться: ближайшие четыре года изменят баланс сил в мире

Сегодня 16:40
50

Сирия новости 22 декабря 2016 16.30: ССА обстреляли жилые кварталы Алеппо, в ходе теракта ИГИЛ в Ираке погибли 25 человек

Сегодня 16:30
69

Среди чужих: как русские Смешарики уживаются в США с Симпсонами и Гриффинами

Сегодня 16:05
125

Сирия сегодня: Шойгу об операции ВКС РФ, сроки эвакуации жителей восточного Алеппо

Сегодня 15:52
88

Зона боевых действий: зачем Киев снимает фальшивые фильмы про Крым

Сегодня 15:50
215
Показать еще
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Вывод террористов из восточных районов Алеппо завершен

16:43

Эвакуация жителей Алеппо, Фуа и Кефрайя вышла на финишную прямую

16:43

Рябков рассказал о возможном месте встречи Путина и Трампа

16:42

Только один день в году в Донбассе сохранялся режим тишины — ОБСЕ

16:40

Путин призвал Шойгу не расслабляться: ближайшие четыре года изменят баланс сил в мире

16:40

ДНР: ВСУ нанесли удар из артиллерии по окраинам Донецка

16:38

Адвокат Карауловой обжаловал вынесенный ей приговор

16:37

Сигнал тревоги более 170 раз прозвучал в частях ЗВО в 2016 году

16:32

Сирия новости 22 декабря 2016 16.30: ССА обстреляли жилые кварталы Алеппо, в ходе теракта ИГИЛ в Ираке погибли 25 человек

16:30

Донбасс: миссия ОБСЕ заявила о резком увеличении количества обстрелов

16:28

Турецкая армия уничтожила 160 боевиков ИГ на севере Сирии

16:25

Минобороны РФ предоставило семьям военных два новых дома в Москве

16:25
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Вывод террористов из восточных районов Алеппо завершен
Читать
Закрыть