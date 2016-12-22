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Как боевики осквернили мечеть Омейядов в Алеппо
Новости Сирии

Как боевики осквернили мечеть Омейядов в Алеппо

Сегодня 15:10
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Как боевики осквернили мечеть Омейядов Алеппо

Алеппо, 22 декабря. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором зафиксированы варварские разрушения, которые нанесли боевики старейшей мечети города, которую также называют Великой мечетью Алеппо. 

Видео оказалось возможным снять после освобождения Восточного Алеппо, где с 2012 года хозяйничали радикалы.

Видно, что в мечети проложены траншеи и пробиты тоннели, часть помещения превращена в склад, еще одна часть – в тюрьму, где пытали мирных жителей. 

Кроме того, мечеть оказалась заваленной мусором и отходами. 

«Эти негодяи вели себя как варвары. Они говорят, что исповедуют ислам, но коран запрещает превращать мечеть в склад или тюрьму, тем более здесь нельзя гадить. Боевики оскорбили нашу религию, они не являются мусульманами, они просто бандиты», - заявил ФАН один из солдат правительственной армии, разминирующий данную территорию.

Как боевики осквернили мечеть Омейядов Алеппо

Примечательно, что Великая мечеть Алеппо и прилегающий к ней старый рынок находятся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, что не помешало боевикам взорвать южную стену и единственный минарет мечети.

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Алексей Громов
#алеппо
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