Как боевики осквернили мечеть Омейядов в Алеппо

Алеппо, 22 декабря. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором зафиксированы варварские разрушения, которые нанесли боевики старейшей мечети города, которую также называют Великой мечетью Алеппо.

Видео оказалось возможным снять после освобождения Восточного Алеппо, где с 2012 года хозяйничали радикалы.

Видно, что в мечети проложены траншеи и пробиты тоннели, часть помещения превращена в склад, еще одна часть – в тюрьму, где пытали мирных жителей.

Кроме того, мечеть оказалась заваленной мусором и отходами.

«Эти негодяи вели себя как варвары. Они говорят, что исповедуют ислам, но коран запрещает превращать мечеть в склад или тюрьму, тем более здесь нельзя гадить. Боевики оскорбили нашу религию, они не являются мусульманами, они просто бандиты», - заявил ФАН один из солдат правительственной армии, разминирующий данную территорию.

Примечательно, что Великая мечеть Алеппо и прилегающий к ней старый рынок находятся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, что не помешало боевикам взорвать южную стену и единственный минарет мечети.