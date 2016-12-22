Чепиков о «наездах» на российский биатлон: Спорт подменили политикой

В четверг в Мюнхене должно состояться заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), на котором будет решаться, в том числе, судьба этапа Кубка мира, который должен пройти в Тюмени в марте 2017 года.

Ранее стало известно, что некоторые национальные федерации выразили намерение бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени в связи с допинговым скандалом, связанным с Россией. Среди тех, кто готов присоединиться к бойкоту, федерации Великобритании, Чехии и Норвегии. Представители федерации Норвегии прямо потребовали лишить Россию права проведения тюменского этапа Кубка мира.

Ранее великий биатлонист Мартен Фуркад призвал IBU наказать российских спортсменов, вина которых в употреблении допинга будет доказана. «Если санкций не будет, я призову своих партнеров и всех биатлонистов отказаться от участия в соревнованиях /в Тюмени/», — пригрозил он.

Скандал вокруг российского биатлона разыгрался после того, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, подозреваемым в употреблении допинга.

Если исполком IBU согласится с выводами экспертов, он вправе применить дисциплинарные меры, которые начнут действовать с четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (5-8 января). Таким образом, Россию могут лишить права проведения этапа Кубка мира по биатлону, который должен пройти в Тюмени 9-12 марта 2017 года.

Ситуацию, сложившуюся вокруг отечественного биатлона, Федеральное агентство новостей попросило прокомментировать двукратного Олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира по биатлону, обладателя Кубка мира по биатлону, члена комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергея Чепикова.

«Требование Норвегии я комментировать не буду, поскольку такие решения принимают не по требованию какой-то определенной страны, — отметил Сергей Чепиков. — Решение о переносе этапа Кубка мира может принять только Международный союз биатлонистов. Но, конечно, нам — российским болельщикам, спортсменам, и всем, кто в прошлом занимался биатлоном, очень не хотелось бы, чтобы Кубок в Тюмени отменили. Потому что там собирается очень много болельщиков — туда приезжают десятки тысяч любителей биатлона со всей России. Там созданы очень хорошие условия, там великолепный рельеф, великолепная база, натуральный снег, что очень нравилось, кстати, и Мартену Фуркаду, когда он там был. Поэтому пока нужно просто ожидать какого-то официального решения международной федерации биатлона».

По словам Сергея Чепикова, спорту никак не помогает то, что его в последнее время так активно политизируют, пытаясь выставить Россию в невыгодном свете.

«Понятно, что спорт уже стал частью политики, и немалой его частью, — посетовал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту. — Когда стало известно, что в IBU передан некий список из 31 фамилии, меня это, конечно, шокировало. Но потом стало известно, что в этом списке есть те, кто уже закончил выступать, те, кто когда-либо был уличен на всероссийских соревнованиях, и т.д. Но это всё равно очень серьезный звоночек».

По словам знаменитого биатлониста, те, кто любой ценой хотят наказать Россию, отказываются замечать, как много в нашей стране делается для борьбы с допингом, употребление которого отнюдь не является только российской проблемой — антидопинговые правила в той или иной степени нарушаются во всем мире.

«Нужно понимать, что Россия уже очень многое сделала для того, чтобы нивелировать ущерб, связанный с употреблением допинга, — отметил Чепиков. — Мы очень много делаем в этом направлении, в том числе, на законодательном уровне. У нас впервые в мире введена уголовная ответственность за применение допинга, применяются штрафы за склонение к приему допинга, действуют и другие антидопинговые меры. Полагаю, в нашем думском комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи мы тоже наметим соответствующую программу. Я уже вижу определенные пути дальнейшего движения в этом направлении».

Сергей Чепиков озвучил свои дополнительные предложения, которые, по его мнению, должны помочь в борьбе с допингом и сделать так, чтобы здоровье спортсменов было защищено.

«У нас очень слабое звено — это цепочка тренер-спортсмен-врач, — отметил депутат, — если даже врач Марии Шараповой упустил историю с милдронатом и своевременно не среагировал. Мое предложение — ввести в вузах специальность «врач спортивной команды», поскольку в современном спорте нужна более узкая специализация и более глубокое знание спортивной медицины».

Также, по словам Сергея Чепикова, в субъектах Федерации должны появиться специальные спортивные координаторы, которые будут регулярно посещать соответствующие семинары, чтобы доносить актуальную информацию, в том числе по допингу, до врачей спортивных команд в регионах.

«Также нужна проверка на допинг на юношеских соревнованиях, ее у нас раньше не было, и, порой, в погоне за результатом спортсмены уже в юношеском возрасте нарушали антидопинговое законодательство. Такие дополнительные меры, как мне кажется, позволили бы нам еще больше приблизиться к тому, чтобы допинг у нас в России спортсмены не употребляли», — отметил Сергей Чепиков.