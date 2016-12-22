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Шойгу: До конца 2017 года Минобороны построит 23 топливозаправочные станции
Экономика

Шойгу: До конца 2017 года Минобороны построит 23 топливозаправочные станции

Сегодня 15:08
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Шойгу: До конца 2017 года Минобороны построит 23 топливозаправочные станции

Москва, 22 декабря. До конца 2017 года Министерство обороны РФ введет в эксплуатацию 23 топливозаправочные станции. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

Он пояснил, что к настоящему моменту Минобороны совместно с российскими топливными компаниями ввело в строй восемь заправочных станций.

«Завершается строительство четырех, а в 2017 году с опережением на три года будут построены еще 11 современных топливозаправочных комплексов», — сказал Шойгу.

Министр добавил, что данный проект был реализован благодаря инвестициям со стороны российских нефтяных компаний. По его словам общая сумма инвестиций на все 23 заправочные станции составляет 18 миллиардов рублей.

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Кирилл Иванов
#сергей шойгу
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