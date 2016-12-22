Правительство РФ запретит продажу «Боярышника» и «Волокардина» без рецепта

Москва, 22 декабря. Вице-премьер России Александр Хлопонин заявил, что спиртосодержащие препараты типа «Боярышника» и «Валокордина» в аптеках можно будет приобрести только по рецептам.

Свободная продажа «Боярышника» будет запрещена, фармацевты потребуют рецепта и при покупке других медицинских спиртосодержащих препаратов. Вице-премьер подчеркнул, что исчезнут и автоматы по продаже спиртосодержащих средств. Ранее на высшем уровне было озвучено требование ужесточить правила продажи подобные средств и усилить меры контроля, сообщают Известия.

Напомним, в Иркутске произошло массовое отравление «Боярышником», которое привело к гибели 71 человека, рассказала Газета.ру.