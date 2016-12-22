Более 800 тыс. новых жителей ожидают на Дальнем Востоке до 2030 года

Хабаровск, 22 декабря. Министерство по развитию Дальнего Востока внесло в правительство законопроект Концепции демографического развития ДФО до 2030 года.

Развивать регион намерены в три стадии. На первом этапе, который начнется в будущем году и завершится в 2020 году, власти намерены стабилизировать численность населения округа на данном уровне — 6,2 млн.

К окончанию второго этапа, на который отведено четыре года, притормозят поток мигрантов. А к окончанию последнего добьются как миграционного притока, который будет состоять из высоко квалифицированных специалистов, так и повышения рождаемости. Ожидается, что в будущем на Дальнем Востоке будет проживать 8 млн человек.

Как отметил гендиректор АРЧК ДВ Валентин Тимаков, на подготовку данного документа понадобилось два года, пишет газета «Известия».

По словам Тимакова, данная концепция изучает комплексно вопросы смертности, рождаемости и миграции.