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Количество пострадавших при взрыве на «Коломенской» увеличилось до семи
Происшествия

Количество пострадавших при взрыве на «Коломенской» увеличилось до семи

Вчера 15:04
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Количество пострадавших при взрыве на «Коломенской» увеличилось до семи

Москва, 22 декабря. По последним данным, при взрыве на станции московского метро «Коломенская» пострадали семь человек. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Две недели назад Московский метрополитен закрыл вход станции метро «Коломенская» для проведения ремонтных работ. По контракту ремонт проводила ООО «Рент-е». Сегодня при герметизации облицовочных плит взорвался пропановый баллон, в результате чего были ранены семь человек. От взрыва также вынесло все стекла, которые ранее эти же рабочие установили.

Из семи рабочих госпитализированы только четверо, трое отпущены на амбулаторное лечение. На место происшествия выезжали не только представители правоохранительных органов и МЧС, но и руководство метрополитена и управы.

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Ксения Тасманова
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СК возбудил уголовное дело по факту взрыва у метро «Коломенская» в Москве
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